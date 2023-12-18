Происшествия 18 декабря 2023, 14:02 Один человек погиб в ДТП с участием грузовика в Пермском крае

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Грузовой автомобиль и легковая машина столкнулись на трассе Кунгур — Соликамск в Пермском крае. В аварии погиб один человек, сообщило Ura.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию Березников.

По предварительным данным, иномарка Renault Fluence выехала на встречную полосу, где врезалась в фуру Sitrak. От удара грузовик откинуло на две легковушки.

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Отмечается, что в результате аварии погиб водитель за рулем Renault Fluence, еще три человека пострадали.