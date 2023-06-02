Происшествия 02 июня 2023, 17:33 Один человек погиб в ДТП с участием грузовика в Ленобласти

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Столкновение грузового автомобиля и «Газели» произошло на трассе в Ленинградской области. В аварии погиб один человек, сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и области.

По предварительным данным, водитель за рулем грузовой фуры Scania не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с эвакуатором. От полученных травм скончался мужчина, находившийся за рулем «Газели».

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Отмечается, что по факту аварии специалисты проводят проверку.