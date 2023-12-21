Происшествия 21 декабря 2023, 17:04 Один человек погиб в ДТП с участием грузовика в Ленобласти

Читать 360tv в

«Газель» столкнулась с грузовым автомобилем на трассе Вологда — Новая Ладога в Бокситогорском районе Ленинградской области. В аварии погиб один человек, сообщил сайт Piter.tv со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и области.

По предварительным данным, 21-летний парень за рулем «Газели» выехал на встречную полосу, где врезался в грузовую фуру Freightliner. От полученных травм водитель «Газели» скончался на месте.

Реклама

Отмечается, что водителя грузовика доставили в больницу с легкими травмами головы.