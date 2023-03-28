Происшествия 28 марта 2023, 17:38 Один человек погиб в ДТП с участием грузовика в Кемеровской области

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Столкновение легкового автомобиля и грузовой машины произошло на трассе в Кемеровской области. В результате аварии погиб один человек, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Кузбасса.

По предварительным данным, водитель за рулем отечественного автомобиля выехал на встречную полосу, где столкнулся в большегрузом FAW. Легковушка получила серьезные повреждения, ее водитель скончался.

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Отмечается, что в настоящее время специалисты выясняют причины произошедшего.