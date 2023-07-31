31 июля 2023, 18:13
Один человек погиб в ДТП с участием грузовика под Новороссийском
Столкновение грузового автомобиля и легковой машины произошло в районе поселка Кирилловка на подъезде к Новороссийску. В аварии погиб один человек, сообщил «Царьград» со ссылкой на Госавтоинспекцию города.
По предварительным данным, мужчина за рулем Lada Largus выехал на встречную полосу, где врезался в КамАЗ с полуприцепом.
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Отмечается, что от полученных травм в ДТП скончался водитель легковушки, также в аварии пострадал шофер большегруза.
ДТП
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