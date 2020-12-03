03 декабря 2020, 18:23
Один человек погиб в ДТП с участием фуры в Ивановской области
Авария с участием фуры произошла в Ивановской области. Один человек погиб. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на в УМВД России по региону.
Грузовик врезался в легковую машину. Та вылетела на островок безопасности, где находились трое рабочих, занимавшихся ремонтом трассы. Один из них скончался на месте происшествия, двое других попали в больницу с различными травмами.
По данным правоохранителей, оба водителя были трезвы. Мужчину за рулем грузовика задержали. На него завели уголовное дело.