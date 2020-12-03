Один человек погиб в ДТП с участием фуры в Ивановской области

Грузовик врезался в легковую машину. Та вылетела на островок безопасности, где находились трое рабочих, занимавшихся ремонтом трассы. Один из них скончался на месте происшествия, двое других попали в больницу с различными травмами.

По данным правоохранителей, оба водителя были трезвы. Мужчину за рулем грузовика задержали. На него завели уголовное дело.