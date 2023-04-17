Происшествия 17 апреля 2023, 13:02 Один человек погиб в ДТП с участием автобуса в Петербурге

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Столкновение легкового автомобиля и рейсового автобуса произошло на внешней стороне КАД в Санкт-Петербурге. В аварии погиб один человек, сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, водитель за рулем легковушки не справился с управлением и врезался в автобус. От удара иномарка загорелась, водитель автобуса успел вытащить молодого человека из горящей машины.

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Отмечается, что от полученных травм пострадавший водитель легковушки скончался в больнице.