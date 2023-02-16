16 февраля 2023, 13:11
Один человек погиб в ДТП с рейсовым автобусом в Ингушетии
Пассажирский автобус опрокинулся в кювет на федеральной трассе «Кавказ» в Ингушетии. В результате аварии погиб один человек, сообщил сайт «Политика сегодня» со ссылкой на ГУ МЧС РФ по республике.
По предварительным данным, рейсовый автобус направлялся из Краснодара в Махачкалу.
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В аварии различные травмы получили семь пассажиров, в настоящее время им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
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