Происшествия 04 марта 2023, 11:40 Один человек погиб в ДТП с микроавтобусом в Сочи МВД: один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП с микроавтобусом в Сочи "ВКонтакте"

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Столкновение легкового автомобиля с микроавтобусом произошло в Сочи, один человек погиб. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД России по Краснодарскому краю.

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Также шесть человек получили различные травмы.

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ЧП произошло вечером в пятницу, 3 марта, на 37-м километре участка федеральной трассы Красная Поляна — Адлер.

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Водитель автомобиля Mercedes-Benz SLK не справился с погодными условиями, потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом ГАЗ-2217.

Управлявший иномаркой мужчина погиб на месте. Водитель маршрутки и пять пассажиров получили травмы, их доставили в больницу. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства аварии.

Утром 4 марта произошло ДТП на Рублевском шоссе в Москве. Груженный продуктами грузовик перевернулся на разворотной эстакаде, водитель сбежал с места ЧП.