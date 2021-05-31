Один человек погиб в ДТП с маршруткой в Астраханской области

В Астраханской области утром в понедельник произошло ДТП с участием пассажирской газели и легковушки. В результате аварии один человек погиб. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«В 07:06 в Главное управление МЧС России по области поступило сообщение, что в Приволжском районе — автодорога „село Образцово-Травино — город Астрахань“ — произошло ДТП с участием пассажирской газели и легкового автомобиля», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Instagram.

В ведомстве также уточнили, что разлива топлива не было, дорогу не пришлось перекрывать. На месте от МЧС работали две единицы техники и пять человек личного состава. Что стало причиной столкновения, пока неизвестно.

По информации «Интерфакса», который ссылается на региональное МВД, пострадали шесть человек, в том числе 13-летний мальчик. Их диагнозы уточняются.

В понедельник на трассе в Первомайском районе Алтайского края столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус, перевозивший рабочих. В результате три человека погибли и 11 пострадали. По предварительным данным, водитель легковушки 1997 года рождения выехал на встречку и спровоцировал аварию.