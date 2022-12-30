Происшествия 30 декабря 2022, 14:36 Один человек погиб в ДТП с грузовым фургоном под Пензой

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Столкновение грузового фургона и отечественного легкового автомобиля произошло в Пензенском районе Пензенской области. В результате ДТП погиб один человек, сообщил сайт «Пенза-пресс» со ссылкой на региональное УГИБДД.

По предварительным данным, авария с участием грузовика и легковой машины марки Lada Priora произошла 28 декабря вечером, в результате чего скончался 31-летний водитель легковушки.

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В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.

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