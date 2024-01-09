Происшествия 09 января 2024, 16:35 Один человек погиб в ДТП с грузовиком в Тюменской области

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Грузовой автомобиль опрокинулся на легковую машину на трассе в Тюменской области. В результате аварии погиб один человек, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.

По предварительным данным, водитель грузовой фуры на крутом повороте выехал на встречную полосу, где двигался Daewoo Matiz. От удара автомобили отбросило, грузовик опрокинулся на легковушку.

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Отмечается, что от полученных травм скончался водитель иномарки.