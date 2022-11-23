Происшествия 23 ноября 2022, 16:31 Один человек погиб в ДТП с грузовиком в Свердловской области

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Грузовик врезался в легковую машину на трассе в Свердловской области. Об этом сообщило издание TagilCity со ссылкой на УГИБДД Первоуральска.

По данным ведомства, фура выехала на встречную полосу, где столкнулась с Reno Logan. Пассажир последнего погиб на месте. Остальные участники аварии не пострадали.

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Оказалось, водитель грузовика уже неоднократно привлекался к отвественности за нарушение ПДД. Он заявил, что не знает, как оказался на встречной полосе.

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