Происшествия 07 февраля 2024, 16:11 Один человек погиб в ДТП с грузовиком в Пензенской области

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Грузовой автомобиль столкнулся с легковой машиной на трассе М-5 «Урал» в Пензенской области. В результате аварии погиб один человек, еще трое пострадали, сообщило агентство «Пенза-пресс» со ссылкой на региональное УГИБДД.

По предварительным данным, различные травмы в ДТП получили четыре человека, которые ехали в легковушке. Их доставили в больницу, позже один из них скончался.

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Отмечается, что сотрудники полиции по факту аварии проводят проверку.