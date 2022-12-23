23 декабря 2022, 19:02
Один человек погиб в ДТП с грузовиком в Новосибирской области
Столкновение грузового автомобиля и легковой машины произошло на трассе Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области. В результате ДТП погиб один человек, сообщил «Царьград».
Авария произошла из-за выезда водителя легковушки на встречную полосу, в результате чего Subaru Legacy врезалась в грузовик Volvo.
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Водитель легковушки погиб на месте ДТП, еще три человека получили различные травмы.
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ДТП
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