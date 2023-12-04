Происшествия 04 декабря 2023, 12:57 Один человек погиб в ДТП с грузовиком в Курганской области

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Фургон столкнулся с грузовым автомобилем на федеральной трассе «Иртыш» в Курганской области. В результате аварии погиб один человек, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

По предварительным данным, фургон выехал на встречную полосу для обгона, где столкнулся с грузовой фурой. Авария произошла возле поворота на село Сычево Кетовского округа.

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Отмечается, что от полученных в ДТП травм водитель фургона скончался на месте.