Происшествия 18 мая 2023, 13:24 Один человек погиб в ДТП с грузовиком в Иркутской области

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Столкновение легкового автомобиля и грузовой машины произошло на трассе Р-255 «Сибирь» в Иркутской области. В аварии погиб один человек, сообщил сайт «КП — Иркутск» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, водитель за рулем легковушки Toyota выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовой фурой. От удара КамАЗ перевернулся, иномарка загорелась.

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В результате аварии от полученных травм скончался водитель легковушки, пассажирку большегруза доставили в больницу.