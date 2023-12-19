Происшествия 19 декабря 2023, 16:37 Один человек погиб в ДТП с грузовиком в Челябинской области

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Легковой автомобиль столкнулся с грузовой машиной на трассе М-5 «Урал» вблизи Златоуста Челябинской области. В аварии погиб один человек, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу областного управления ГИБДД.

По предварительным данным, мужчина за рулем иномарки Chevrolet Aveo выехал на встречную полосу, где врезался в грузовую фуру Shacman с полуприцепом. Водитель легковушки скончался на месте аварии.

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Также в ДТП пострадали ребенок и женщина, которые находились в салоне Chevrolet Aveo. Отмечается, что их доставили в больницу.