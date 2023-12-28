Происшествия 28 декабря 2023, 17:08 Один человек погиб в ДТП с грузовиком в Башкирии

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Грузовой автомобиль столкнулся с легковой машиной на трассе Самара — Уфа — Челябинск в Башкирии. В аварии погиб один человек, сообщил сайт mkset.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

По предварительным данным, водитель грузовой фуры Isuzu не справился с управлением и врезался в иномарку Chevrolet.

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Отмечается, что от полученных травм пассажирка легковушки скончалась до приезда медиков. В аварии также пострадали 12-летний мальчик и водитель, их доставили в больницу.