Происшествия 04 марта 2024, 12:13 Один человек погиб в ДТП с грузовиками в Челябинской области

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Две грузовые фуры столкнулись на трассе М-5 в Челябинской области. В результате аварии погиб один человек, сообщило Ura.ru со ссылкой на Южноуральский Росавтодор.

По предварительным данным, водитель за рулем DAF не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной Scania. Ее водитель от полученных травм скончался на месте аварии.

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Отмечается, что после столкновения одна из фур, которая перевозила полимерные материалы, загорелась. Спасатели тушат ее уже пятый час.