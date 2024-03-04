04 марта 2024, 12:13
Один человек погиб в ДТП с грузовиками в Челябинской области
Две грузовые фуры столкнулись на трассе М-5 в Челябинской области. В результате аварии погиб один человек, сообщило Ura.ru со ссылкой на Южноуральский Росавтодор.
По предварительным данным, водитель за рулем DAF не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной Scania. Ее водитель от полученных травм скончался на месте аварии.
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Отмечается, что после столкновения одна из фур, которая перевозила полимерные материалы, загорелась. Спасатели тушат ее уже пятый час.
ДТП
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