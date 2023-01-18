Происшествия 18 января 2023, 22:55 Один человек погиб в ДТП с фурой на трассе Пермь — Екатеринбург

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На трассе Пермь — Екатеринбург водитель отечественной легковушки столкнулся с фурой. Об этом сообщил сайт kp.ru. Lada Priora разорвало на части.

Водитель отечественного авто 18 января пошел на обгон КамАЗа, однако зацепился за него и вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся с другой фурой.

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Находившийся за рулем Lada погиб на месте происшествия. Из машины его доставали спасатели.

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Пассажиру удалось выжить. Его доставили в медицинское учреждение. Врачи оценили состояние пострадавшего как тяжелое, написал «Царьград».