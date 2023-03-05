Происшествия 05 марта 2023, 18:20 Один человек погиб в ДТП с автобусом в Нижегородской области Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области РИА «Новости»

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ДТП с участием рейсового автобуса и двух легковых автомобилей произошло в Нижегородской области. В результате погиб один человек и шестеро пострадали, сообщил замгубернатора области Давид Мелик-Гусейнов. Его слова привел ТАСС.

«В районе деревни Ржавка произошло ДТП с участием рейсового автобуса (маршрут № 225) и двух легковых автомобилей», — сказал он.

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По предварительным данным, жертвой аварии стал один человек. Также медики оказали помощь шестерым пострадавшим, детей среди них нет, уточнил замгубернатора.

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На месте ДТП работают три бригады центра медицины катастроф и одна бригада скорой медицинской помощи. Подробности происшествия выясняются.

Накануне ДТП с автобусом и легковым автомобилем унесло жизнь одного человека в Краснодарском крае. По данным регионального МВД, в результате аварии пострадали водитель маршрутки и пять пассажиров. Управлявший иномаркой мужчина скончался на месте.