Происшествия 08 апреля 2024, 14:40 Один человек погиб в ДТП с автобусом в Кургане

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Автобус столкнулся с легковым автомобилем на перекрестке в центре города Кургана. В результате аварии погиб один человек, сообщило Ura.ru со ссылкой на городскую ГИБДД.

По предварительным данным, водитель за рулем автобуса при повороте налево врезался в отечественную машину Lada Priora.

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Отмечается, что в аварии погиб 22-летний пассажир легковушки. Водитель Lada Priora получил различные травмы, его доставили в больницу.