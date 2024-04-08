08 апреля 2024, 14:40
Один человек погиб в ДТП с автобусом в Кургане
Автобус столкнулся с легковым автомобилем на перекрестке в центре города Кургана. В результате аварии погиб один человек, сообщило Ura.ru со ссылкой на городскую ГИБДД.
По предварительным данным, водитель за рулем автобуса при повороте налево врезался в отечественную машину Lada Priora.
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Отмечается, что в аварии погиб 22-летний пассажир легковушки. Водитель Lada Priora получил различные травмы, его доставили в больницу.
Курган
ДТП
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