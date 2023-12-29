Происшествия 29 декабря 2023, 13:25 Один человек погиб в ДТП с автобусом на Ставрополье

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Столкновение рейсового автобуса и легкового автомобиля произошло на трассе Дивное — Рагули — Арзгир в Ставропольском крае. В аварии погиб один человек, сообщил сайт stav.aif.ru.

По предварительным данным, 21-летний парень за рулем ВАЗ-2109 выехал на встречную полосу и врезался в автобус Volvo. От полученных травм водитель отечественной легковушки скончался.

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Отмечается, что автобус по маршруту «Нальчик — Волгоград» вез 17 пассажиров, среди них пострадавших нет.