Один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком на трассе «Таврида». Видео

Автобус и грузовик столкнулись на трассе «Таврида». Жертвой аварии стал один человек, еще трое пострадали. Фура выехала на встречную полосу и врезалась в пассажирское транспортное средство.

ДТП произошло 30 декабря на 174-м километре трассы в Белогорском районе, уточнил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД по республике. Ехавший со стороны Симферополя в Керчь грузовик Mercedes влетел в автобус MAN.

«В результате водитель грузовика погиб. Еще три человека — пассажир грузовика и два пассажира автобуса — получили травмы различной степени тяжести», — уточнили в ведомстве.

В пассажирском транспортном средстве находились 15 человек.

По данным местных СМИ, столкновение возле поселка Зуя могло произойти из-за сложных погодных условий. Трассу окутал туман, а дорога была мокрой.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия устанавливаются.