Происшествия 30 января 2024, 13:03 Один человек погиб в ДТП, произошедших во Владимирской области на прошлой неделе

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На прошлой неделе во Владимирской области произошло 23 аварии с пострадавшими. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

В произошедших ДТП погиб один человек, еще 25 — получили различные травмы. Среди пострадавших был один ребенок. Как уточнили в полиции, наиболее частые причины аварии — автомобилисты не пропускают машины при повороте налево или выезде на главную дорогу.

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