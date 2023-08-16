Происшествия 16 августа 2023, 15:40 Один человек погиб в ДТП под Волгоградом

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Легковой автомобиль съехал с трассы и вылетел в кювет в Руднянском районе Волгоградской области. В аварии погиб один человек, сообщили «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на региональное ГУ МВД.

По предварительным данным, девушка за рулем автомобиля Zaz не справилась с управлением, в результате чего машина вылетела с дороги в подсолнуховое поле.

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Отмечается, что от полученных в ДТП травм пассажир легковушки скончался на месте происшествия.