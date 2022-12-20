20 декабря 2022, 15:28
Один человек погиб в ДТП под Тюменью
Грузовик и внедорожник столкнулись на 295-м трассы Тюмень — Омск. Один человек погиб, сообщило агентство Ura.ru.
«Предварительно, водитель на внедорожнике выехал на встречную полосу, он погиб. <…> 50-летний водитель большегруза, гражданин Белоруссии, доставлен в больницу с тяжелыми травмами», — уточнили в ГИБДД.
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Правоохранители ограничили движение на участке трассы, где произошла авария. Сейчас оно осуществляется в реверсивном режиме при помощи автоинспекторов.
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ДТП
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