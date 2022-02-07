Один человек погиб в ДТП под Ростовом-на-Дону

В Ростовской области случилось ДТП, жертвой которого стал один человек. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональную Автоинспекцию.

Авария произошла накануне на дороге Ростов-на-Дону — Ставрополь. По предварительной информации, 39-летний мужчина за рулем иномарки Volkswagen Polo выехал на встречную полосу движения и врезался в грузовик Scania. В результате столкновения водитель легковушки получил смертельные травмы и скончался.