facebook_pixel
    07 февраля 2022, 10:52

    Один человек погиб в ДТП под Ростовом-на-Дону

    Артур Блянихов

    В Ростовской области случилось ДТП, жертвой которого стал один человек. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональную Автоинспекцию.

    Авария произошла накануне на дороге Ростов-на-Дону — Ставрополь. По предварительной информации, 39-летний мужчина за рулем иномарки Volkswagen Polo выехал на встречную полосу движения и врезался в грузовик Scania. В результате столкновения водитель легковушки получил смертельные травмы и скончался.