13 марта 2024, 18:38
Один человек погиб в ДТП под Петербургом
Легковой автомобиль столкнулся с грузовой фурой и микроавтобусом на трассе в Гатчинском районе Ленинградской области. В аварии погиб один человек, сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
По предварительной информации, водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик. Затем машину от удара откинуло на микроавтобус, после чего авто вылетело в кювет.
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Отмечается, что от полученных травм мужчина за рулем легковушки скончался.
Ленинградская область
ДТП
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