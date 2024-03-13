Происшествия 13 марта 2024, 18:38 Один человек погиб в ДТП под Петербургом

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Легковой автомобиль столкнулся с грузовой фурой и микроавтобусом на трассе в Гатчинском районе Ленинградской области. В аварии погиб один человек, сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

По предварительной информации, водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик. Затем машину от удара откинуло на микроавтобус, после чего авто вылетело в кювет.

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Отмечается, что от полученных травм мужчина за рулем легковушки скончался.