Один человек погиб в ДТП под Краснодаром

По данным издания, авария произошла сегодня утром на трассе Краснодар — Терюк — хутор Белый. 54-летний водитель Toyota выехал на встречную полосу, где врезался в машину Renault.

В результате столкновения виновник ДТП погиб, а женщина и мужчина, находившиеся в салоне Renault, получили травмы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.