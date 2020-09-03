03 сентября 2020, 14:25
Один человек погиб в ДТП под Краснодаром
Под Краснодаром зафиксировано ДТП с участием иномарок Toyota и Renault, передает портал «Юга.ру».
По данным издания, авария произошла сегодня утром на трассе Краснодар — Терюк — хутор Белый. 54-летний водитель Toyota выехал на встречную полосу, где врезался в машину Renault.
В результате столкновения виновник ДТП погиб, а женщина и мужчина, находившиеся в салоне Renault, получили травмы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.