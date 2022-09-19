Один человек погиб в ДТП под Екатеринбургом | 360°

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Один человек погиб в ДТП под Екатеринбургом

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Смертельное ДТП с участием автомобиля Hyundai Solaris произошло накануне на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган. Об этом написал Ura.ru со ссылкой на сайт областного УГИБДД.

В результате случившегося погиб водитель иномарки.

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«Водитель Hyundai Solaris 1944 года рождения осуществлял движение со стороны Кургана в сторону Екатеринбурга. По предварительной информации пенсионер допустил наезд на остановившийся автомобиль ВАЗ-21099. За рулем находилась женщина 1971 года рождения. В результате ДТП водитель иномарки от полученных травм скончался на месте», — говорится в сообщении ведомства.

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Травмы также получили 73-летняя пассажирка иномарки, водитель и пассажир отечественного автомобиля.

ДТП

Екатеринбург

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