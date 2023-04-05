Происшествия 05 апреля 2023, 16:41 Один человек погиб в ДТП под Екатеринбургом

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Столкновение двух легковых автомобилей произошло на трассе в Кунашакском районе под Екатеринбургом. В аварии погиб один человек, сообщил «Царьград».

По предварительным данным, водитель за рулем отечественного автомобиля разворачивался на непредназначенном для этого участке, не уступил дорогу кроссоверу и врезался в него.

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Отмечается, что от удара автомобиль ВАЗ откинуло на несколько метров, водитель легковушки погиб на месте происшествия.