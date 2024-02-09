Происшествия 09 февраля 2024, 11:57 Один человек погиб в ДТП под Челябинском

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Два легковых автомобиля столкнулись на трассе Шагол — Красное поле — Западный в Челябинской области. В аварии погиб один человек, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГИБДД по региону.

По предварительным данным, 67-летний водитель за рулем иномарки Land Rover не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в ВАЗ-2106.

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Отмечается, что от полученных в ДТП травм скончался водитель отечественного легковушки.