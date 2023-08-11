11 августа 2023, 14:46
Один человек погиб в ДТП под Армавиром
Легковой автомобиль вылетел на обочину трассе «Кавказ» под городом Армавиром в Краснодарском крае. В аварии погиб один человек, сообщил «Царьград» со ссылкой на Госавтоинспекцию Кубани.
По предварительным данным, 75-летний мужчина за рулем легковой машины Opel Kadett не смог справиться с управлением, после чего вылетел на обочину и врезался в дерево.
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Отмечается, что от полученных травм водитель скончался на месте ДТП.
ДТП
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