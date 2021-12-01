Один человек погиб в ДТП на Урале

На 269-м километре автодороги Тюмень — ХМАО произошла авария, в результате которой погиб один человек. Об этом сообщил сайт Nashgorod.ru со ссылкой на региональную ГИБДД.

Согласно предварительным данным, машина дорожной службы КамАЗ боком повернулась на скользкой дороге. В результате транспортное средство выбросило на встречную полосу, где автомобиль столкнулся с малогабаритным грузовиком KIA Bongo. Сам КамАЗ из-за удара оказался на обочине.

«В результате ДТП скончался 42-летний пассажир KIA Bongo и пострадали еще двое в этом автомобиле — травмы получили 28-летние водитель и пассажир. Все трое являются жителями Белоруссии», — уточнили в ведомстве.