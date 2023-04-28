28 апреля 2023, 16:30
Один человек погиб в ДТП на трассе в Челябинской области
Столкновение трех автомобилей произошло на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области. В результате аварии погиб один человек, сообщил «Царьград».
По предварительным данным, водитель за рулем Datsun on-DO выехал на встречную полосу, где врезался в иномарку с полуприцепом. От удара машину занесло, после чего она въехала в движущийся навстречу автомобиль.
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Отмечается, что от полученных травм водитель Datsun on-DO скончался на месте аварии.
Челябинская область
ДТП
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