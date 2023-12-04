Происшествия 04 декабря 2023, 13:33 Один человек погиб в ДТП на трассе Новосибирск — Павлодар

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Смертельная авария, в которой погибла женщина 1983 года рождения, произошла в воскресенье, 3 декабря, на трассе Новосибирск — Павлодар. Об этом написал «Царьград»со ссылкой на региональную ГИБДД.

Водитель автомобиля Nissan Terrano, двигаясь в сторону Карасука, на 232-м километре по неизвестной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Volvo. От полученных травм пассажирка иномарки скончалась на месте.

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Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины аварии.