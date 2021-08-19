Смертельное ДТП произошло на трассе Казань — Зеленодольск, недалеко от поселка Дубровка, днем 17 августа. Кадры с места происшествия удалось заснять очевидцам, они выложили видео в Сеть.

Как сообщает inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу МВД по региону, автомобиль BMW X3 двигался по автодороге в направлении Зеленодольска. За рулем находился 37-летний житель Казани. На большой скорости иномарка врезалась в стоявший на дороге прицеп грузового автомобиля Scania. При ударе у пострадавшего автомобиля срезало крышу и деформировало левую сторону салона. Водитель BMW погиб на месте.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.