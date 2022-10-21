Происшествия 21 октября 2022, 18:05 Один человек погиб в ДТП на трассе Челябинск — Екатеринбург

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Смертельная авария произошла на трассе Челябинск — Екатеринбург в Челябинской области. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по региону.

«Водитель „ГАЗели“, челябинец 1994 года рождения, не выбрал безопасную дистанцию. Он столкнулся с остановившемся на светофоре грузовым автомобилем Mercedes», — уточнили в ведомстве.

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Водитель первого автомобиля скончался по дороге в больницу. Удар был такой силы, что его «ГАЗель» буквально разорвало пополам.

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