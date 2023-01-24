Происшествия 24 января 2023, 13:38 Один человек погиб в ДТП на Сахалине

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На Сахалине произошла авария, жертвой которой стал один человек. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на региональное ГИБДД.

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ДТП случилось на 87-м километре трассы Южно-Сахалинск — Оха. По предварительной информации, водитель микроавтобуса Nissan Serena не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где вписался в иномарку Toyota Land Cruiser 200. В результате столкновения мужчина погиб. Его пассажирка с полученными травмами попала в больницу.