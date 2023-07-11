Происшествия 11 июля 2023, 15:52 Один человек погиб в аварии с участием поезда в Алтайском крае

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Столкновение грузового поезда и пассажирского автобуса произошло в Алтайском крае. В результате аварии погиб один человек, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу транспортной полиции.

По предварительным данным, автобус столкнулся с грузовым составом на железнодорожном перегоне Панкрушиха — Урываево.

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Отмечается, что от полученных травм погиб водитель общественного транспорта, пассажиров в салоне в момент аварии не было.