Происшествия 27 декабря 2023, 12:43 Один человек погиб в аварии с тремя грузовиками в Челябинской области

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На трассе в Челябиснкой области произошло ДТП с тремя грузовиками, в котором погиб один человек. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД региона.

Водитель за рулем SITRAK выехал на встречку, где врезался в Volvo с полуприцепом, а потом в них въехал не успевший затормозить грузовик Mercedes. В результате аварии сидевший за рулем первого большегруза мужчина погиб на месте. Отмечается, что он пошел на обгон на участке, где действовал запрещающий знак.

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