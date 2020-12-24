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    24 декабря 2020, 09:09

    Один человек погиб в аварии с поездом и легковушкой на Амуре

    Артур Блянихов

    В Амурской области зафиксировано ДТП с участием грузового поезда и легкового авто, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Забайкальской железной дороги.

    По данным издания, авария произошла вчера вечером на железнодорожном переезде станции Ушумун. Водитель легковушки нарушил правила и выехал на ж/д пути, где в него врезался проходящий поезд. В результате столкновения один человек погиб. Четверо получили травмы. Из локомотивной бригады никто не пострадал.