Один человек погиб в аварии с поездом и легковушкой на Амуре

По данным издания, авария произошла вчера вечером на железнодорожном переезде станции Ушумун. Водитель легковушки нарушил правила и выехал на ж/д пути, где в него врезался проходящий поезд. В результате столкновения один человек погиб. Четверо получили травмы. Из локомотивной бригады никто не пострадал.