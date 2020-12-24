24 декабря 2020, 09:09
Один человек погиб в аварии с поездом и легковушкой на Амуре
В Амурской области зафиксировано ДТП с участием грузового поезда и легкового авто, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Забайкальской железной дороги.
По данным издания, авария произошла вчера вечером на железнодорожном переезде станции Ушумун. Водитель легковушки нарушил правила и выехал на ж/д пути, где в него врезался проходящий поезд. В результате столкновения один человек погиб. Четверо получили травмы. Из локомотивной бригады никто не пострадал.