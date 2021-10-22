Один человек погиб в аварии с пассажирским автобусом под Екатеринбургом

Пассажирский автобус съехал с трассы и перевернулся в Свердловской области. Один человек погиб, еще восемь пострадали. Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

Сообщение о ДТП поступило около 06:00. Авария произошла в районе 213-го километра автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов.

«По предварительным данным, водитель транспортного средства марки „Ивеко“ гражданин Азанов 1962 года рождения не справился с управлением и допустил съезд с дороги в левую сторону, где опрокинулся», — заявил полковник Горелых.

Он добавил, что погибшим является мужчина, его личность устанавливается. Известно, что от удара пассажира выбросило из салона. Восемь пострадавших получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали. Шесть из них доставили в медучреждение Нижней Туры, еще двух — в больницу Красноуральска. Один из пострадавших находится в реанимации.

Источник фото: ГУ МВД РФ по Свердловской области

В аварии пострадали мать и дочь из Краснотурьинска 1961 и 1981 годов рождения, житель Серова 1989 года рождения, жительница Екатеринбурга 1984 года рождения, мужчина 2000 года рождения, житель Карпинска 1982 года рождения, житель Краснотурьинска 1993 года рождения.

«Заказной автобус направлялся из Серова в Екатеринбург», — уточнил Горелых.

По его информации, на момент происшествия водитель находился за рулем два часа. В момент ДТП дорога была мокрая, но не скользкая. Сейчас рассматриваются разные версии случившегося, полиция проводит проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.