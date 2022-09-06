Один человек погиб в аварии с микроавтобусом в Амурской области | 360°

Происшествия 06 сентября 2022, 15:06 Поделиться Telegram

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Микроавтобус врезался в ограждение и перевернулся в Амурской области. Один человек погиб, еще двое — в тяжелом состоянии. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Авария произошла ночью. Водитель скончался на месте. Двое его пассажиров попали в больницу в тяжелом состоянии.

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Правоохранители выясняют все подробности и обстоятельства происшествия.

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