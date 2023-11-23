Происшествия 23 ноября 2023, 13:35 Один человек погиб в аварии с микроавтобусом на Урале Женщина погибла в ДТП с микроавтобусом под Екатеринбургом Пресс-служба ГИБДД Свердловской области

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В Свердловской области произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса. Погибла женщина, несколько человек пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Пресс-служба ГИБДД Свердловской области

Авария произошла на 22-м километре трассы Екатеринбург — Реж-Алапаевск. Столкнулись иномарка Kia Rio и пассажирский микроавтобус Ford Transit. Пассажирка легкового автомобиля получила серьезные травмы. Она скончалась на месте.

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Также в результате ДТП есть пострадавшие. Их количество в Госавтоинспекции не указали. Бригада скорой медицинской помощи осматривает их и оказывает всю необходимую помощь.

На месте аварии уже работают оперативники. Движение транспорта в районе ДТП ограничили, для проезда оставил открытой одну полосу.

В четверг, 23 ноября, авария произошла в центре Хабаровска. Там автобус протаранил карету скорой помощи. Пострадали два медика.