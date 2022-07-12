Один человек погиб в аварии с маршруткой в Санкт-Петербурге

Маршрутка врезалась в ограждение в Санкт-Петербурге. Один человек погиб. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Еще 12 человек получили травмы. На месте аварии образовалась огромная пробка.

«На месте находятся скорая, ГИБДД, представители обслуживающей дорогу подрядной организации. Причины и обстоятельства аварии устанавливают правоохранители», — уточнили в пресс-службе.