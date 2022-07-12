12 июля 2022, 17:18
Один человек погиб в аварии с маршруткой в Санкт-Петербурге
Маршрутка врезалась в ограждение в Санкт-Петербурге. Один человек погиб. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Еще 12 человек получили травмы. На месте аварии образовалась огромная пробка.
«На месте находятся скорая, ГИБДД, представители обслуживающей дорогу подрядной организации. Причины и обстоятельства аварии устанавливают правоохранители», — уточнили в пресс-службе.