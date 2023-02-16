Эксклюзив 16 февраля 2023, 14:41 Один человек погиб в аварии с грузовиком в Новой Москве Источник «360»: в Новой Москве в ДТП с грузовиком погиб человек РИА «Новости»

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Грузовик и легковой автомобиль столкнулись в поселении Сосенское в Новомосковском округе столицы. В аварии погиб человек, сообщил «360» источник.

«Грузовик и легковой автомобиль столкнулись в поселении Сосенское в Новой Москве. В ДТП погиб человек», — сказал источник.

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Он уточнил, что на месте аварии разлива топлива не зафиксировали. Факт смертельной аварии подтвердили в Госавтоинспекции Москвы.

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ДТП, уточнили в ведомстве, произошло на пересечении Филимоновского и Филатовского шоссе. По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo.

«В результате ДТП водитель автомобиля Hyundai погиб на месте», — добавили в Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.