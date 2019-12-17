Один человек погиб в аварии с грузовиком на МКАД

Один человек погиб в результате столкновения грузовика и микроавтобуса на 59-м километре МКАД. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

В ГИБДД подтвердили информацию о смертельной аварии на МКАД. По данным ведомства, столкнулись Fiat Ducato и грузовик. Авария произошла в 05:40 17 декабря.

Судя по сообщениям на «Яндекс. Пробках» из-за аварии оказались перекрыты две полосы движения. На внешней стороне стороне скопилась многокилометровая пробка, движение замедлилось в сторону юга от Митина. Протяженность пробки составляет более 10 километров.